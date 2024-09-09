На Кубани три ребенка пострадали при наезде машины на детскую площадку

В Краснодарском крае 69-летний мужчина въехал в детскую площадку, трое детей пострадали. Об этом сообщает «Телеканал Краснодар».

ДТП произошло в станице Переяславской Брюховецкого района на улице Масловского. Отмечается, что водителю стало плохо, он не справился с управлением, выехал на обочину и заехал на детскую площадку. У водителя случился сердечный приступ, его не удалось спасти. Детей доставили в больницу.

26 августа в Тюмени пенсионер сел пьяным за руль и едва не наехал на детей, играющих около дома. Инцидент произошел во дворе тюменского ЖК «Москва», где несколько мужчин устроили застолье на глазах у детей. Когда алкоголь кончился, они решили съездить за дополнительной порцией спиртного. За руль автомобиля Kia уселся 75-летний пенсионер. Он не справился с управлением и въехал в три припаркованные машины, детские качели и столб. Поездку водитель закончил, врезавшись в жилой дом.

Ранее в Крыму родственница олигарха придавила ребенка электросамокатом.