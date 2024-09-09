На Курилах вулканологи зафиксировали выброс пепла

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2 км. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

«Шлейф пепла протянулся на 5 км на северо-восток от вулкана», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана — 1 156 м. Регулярные выбросы пепла на нем продолжаются с 20 октября 2016 года. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

ДВО РАН также отмечает, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

В начале августа вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра.

Ранее Курильские острова попали в список приоритетной зоны развития туризма.