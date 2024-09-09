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Россиянам рассказали, как будет работать усиление борьбы с серыми зарплатами

Адвокат Кудинов: жалобы о невыплате зарплаты будут свидетельскими показаниями

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В рамках налоговой реформы правоохранительным органам предоставлены дополнительные полномочия для контроля нарушений, связанных с выплатой заработной платы. В связи с этим возрастает риск выявления случаев, когда зарплата выплачивается «в конвертах», рассказал «Газете.Ru» Сергей Кудинов, адвокат по налоговым спорам.

«С ростом числа проверок возникнет необходимость усиления работы налоговых органов. К процессу будут привлечены специалисты, обладающие опытом в расследовании и доказывании нарушений, что повысит эффективность проверок», — объяснил он.

По словам адвоката, Федеральная налоговая служба теперь ежеквартально передает комиссии по проверкам информацию о предприятиях, где зарплаты сотрудников официально ниже установленного МРОТ. Внимание также уделяется организациям с избыточным числом самозанятых. Налоговая тайна в этом контексте утратила свою былую защиту.

«Сотрудники как ключевые свидетели. Если ранее жалоба сотрудника о невыплате полной зарплаты могла остаться на уровне трудовой инспекции, теперь такие жалобы автоматически рассматриваются в качестве свидетельских показаний. При обнаружении фактов оформления сотрудников как самозанятых или выплаты серой зарплаты, материалы сразу передаются в прокуратуру», — добавил эксперт.

Также мораторий на проверки малого и среднего бизнеса не избавляет от рисков.

«Мораторий на проверки не исключает возможности проведения осмотров, которые могут выявить несоответствие численности сотрудников с количеством рабочих мест в офисе. Подобные акты осмотра будут направлены в правоохранительные органы для дальнейших действий», — подчеркнул специалист.

По словам адвоката, внимание налоговых органов будет сосредоточено на выявлении расхождений между зарплатами сотрудников компании и средними показателями по отрасли. Если разница составляет 35% и более, предприятие может попасть в поле зрения проверяющих. Для работодателей, официально выплачивающих только минимальный размер оплаты труда (МРОТ), это создает дополнительные риски.

«Министерство труда установило план по снижению доли серых зарплат, и контрольные органы обязаны «обелить» более 30% подозрительных компаний. Госструктуры будут активно работать над выполнением этого плана, усиливая давление на работодателей», — сказал Кудинов.

Таким образом, работодателям необходимо быть готовыми к усиленному контролю со стороны налоговых органов и правоохранительных структур. Выбор в пользу легализации заработной платы становится все более актуальным, поскольку риски для бизнеса существенно возрастают, резюмировал он.

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