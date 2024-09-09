Россиянам рассказали, как выбрать хорошее тихое вино «на каждый день»

При выборе вина стоит обратить внимание на страну производства, год урожая и количество содержимого сахара. О том, как выбрать вино «на каждый день», «Газете.Ru» рассказала Татьяна Ястребова, главный винный эксперт METRO.

«Актуально делить регионы производства на Новый и Старый свет — в зависимости от настроения заранее понимаешь, напиток какой страны нужно искать. Многие сорта винограда существуют одновременно в обоих полушариях, но проявляют себя по-разному — на это влияет почва и климат. Например, совиньоны из Луары отличаются своей минеральностью и свежестью, в то время как новозеландские совиньоны имеют тропический вкус», — объяснила она.

Вина берут свое начало преимущественно из Европы (Франция, Италия, Португалия, Греция и Германия), но также старейшими авторами красного и белого являются Турция, Грузия и Армения. Классические красные вина выделяются насыщенным и долгим послевкусием, а белые — легкостью и мягкостью.

Вина Нового Света в основном поставляются из Австралии, Чили, США, ЮАР, Аргентины и Новой Зеландии. Они, напротив, отличаются яркими фруктовыми и ореховыми ароматами. Из-за теплого климата виноград зреет стабильно, что позволяет изготавливать ежегодно качественные вина по доступной цене — так что они отлично подходят для выбора «на каждый день».

«Для белых и розовых вин год урожая важен — это индикатор свежести, поэтому рекомендуется выбирать вино, произведенное годом или двумя ранее. Для красных вин год урожая не так принципиален, особенно для недорогих российских вин и вин Нового Света, опять же благодаря стабильно хорошему урожаю», — сказала эксперт.

Если речь идет о дорогих винах, то винтажи от года к году важны. Нужно ориентироваться на урожаи годов с благоприятными климатическими циклами, так как они влияют на высококачественные урожаи и, соответственно, на ароматику вина. Как правило, для этого регионы предлагают свои календари винтажей, их можно легко найти в открытом доступе.

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Также, от сорта винограда зависит в целом настроение напитка, поэтому важно учитывать основные отличия между самыми популярными сортами.

«Кстати, универсальными российскими винами среди красных считают Саперави, а из числа белых — Рислинг», — подчеркнула специалист.

Сухие вина, в которых практически нет сахара, отличаются ощущением сухости и кислотности. Полусладкие вина имеют более сбалансированный вкус, с неяркими нотами сладости. А у сладких вин они, наоборот, ярко выражены, что делает их отличным выбором для десертов.

«Количество сахара в вине зависит от сорта винограда, климатических условий и технологии производства. Если склоняетесь в сторону сладкого, то стоит обратить внимание на природно сладкие вина — выбирайте с пометкой «натуральное сладкое». Это значит, что в нем содержатся сахара только из ягоды винограда, которые сохранились при производстве», — рассказала Ястребова.

Помимо этого, способ укупоривания имеет колоссальное значение. Главный недостаток привычной натуральной пробки — незначительный риск испорченного напитка из-за ТХА, которое заражает сначала пробку, а затем портит и все вино — составляет всего 2%: в таком случае при открытии бутылки чувствуется запах мокрого картона. С винтовой или синтетической крышкой такого не произойдет.

«Лучше отдать предпочтение вину с винтовой пробкой. Также хороша укупорка синтетикой — такие пробки не сохнут, не рассыпаются и не ломаются, но при этом пропускают нужное количество кислорода», — отметила эксперт.

Вопреки распространенному стереотипу толщина стекла и выемка на дне бутылки не демонстрируют качество выбранного напитка, эти характеристики скорее важны для транспортировки и хранения.

«Цвет стекла имеет значение только для вин с потенциалом хранения. Для вин «на каждый день» этот показатель можно не брать во внимание, так как он не является гарантом качества», — резюмировала Ястребова.

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