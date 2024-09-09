Россиян предупредили об угрозе смарт-часов для здоровья

Силиконовые и резиновые браслеты, используемые для смарт-часов, несмотря на их популярность и удобство, могут представлять определенные риски для здоровья. Один из таких рисков — аллергическая реакция, например, возникновение контактного дерматита, который проявляется в виде покраснения, зуда, сыпи или отека на коже, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Причиной возникновения аллергии может быть как сам силикон, так и различные добавки, используемые при его производстве.

«При постоянной носке кожа под браслетом становится влажной, а материал браслета имеет пористую структуру. Оба эти фактора сильно влияют на создание благоприятных условий для размножения бактерий и грибков. В числе бактерий, которые могут скапливаться на ремешке часов — стафилококк, кишечная палочка и другие условно-патогенные бактерии», — предупредил эксперт.

Все они могут стать причиной возникновения различных инфекций и — при наличии у человека ряда хронических заболеваний (например, атопического дерматита) — привести к ухудшению состояния.

«Кроме того, под ремешок могут попасть споры возбудителей лишаев, например, от собак или других домашних животных. Поэтому важно периодически снимать браслеты и регулярно проводить их тщательную санитарную обработку», — резюмировал эксперт.

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