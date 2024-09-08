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Ракетную опасность объявили на территории Курской области

В Курской области ракетную опасность объявили в пятый раз за день

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Угрозу ракетного удара объявили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал врио губернатора.

Он попросил жителей, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Прохожих он призвал зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Опасность ракетного удара была введена в пятый раз за день. Сирены включились в 22:34. Отбой ракетной опасности объявили в 22:52.

В воскресенье, 8 сентября, Смирнов пообещал, что разрушенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в Курской области будут восстановлены.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

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