В Павлограде на востоке Украины слышны взрывы

В Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины слышны взрывы. Об этом сообщают «Общественное» и «РБК-Украина».

Издания отмечают, что сейчас в этом регионе объявлена воздушная тревога.

Утром 6 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах и ударе по Павлограду пятью ракетными комплексами «Искандер». В результате атаки, как утверждали на Украине, были повреждены несколько предприятий, многоэтажки, почти 30 магазинов. «Страна.ua» пишет, что пострадали более 80 человек.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.

3 сентября около 09:10 мск в Полтаве произошли два мощных взрыва. В Минобороны РФ после этого заявили об ударе высокоточным оружием по военному училищу, где иностранные инструкторы готовили украинских военных. Западные СМИ назвали удар одним из «самых страшных» и «самых смертоносных» за время полномасштабного конфликта. The Washington Post написала, что в районной больнице ранеными оказались заняты почти все операционные столы, задействованы все медицинские бригады. В Полтавской области после произошедшего был объявлен трехдневный траур.

Ранее украинский медик рассказал о «трясущихся» врачах после удара по ВСУ в Полтаве.