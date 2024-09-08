Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Братского района поздравил «Единую Россию» с победой в выборах в Братске

Александр Дубровин лидирует на выборах мэра города Братска

close
«Александр Дубровин»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Александр Дубровин»

«Единая Россия» победила как на выборах мэра Братска, так и на выборах депутатов. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава Братского района Александр Дубровин, который боролся на выборах за кресло мэра Братска.

«Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить «Единую Россию» с чистой победой. Это очень серьезный результат. Партия обновляется, обновляется и город. Спасибо братчанам за поддержку партии на этих выборах. Партия — это люди», — заявил Александр Дубровин.

Ранее Дубровин сообщил, что почти 70% избирателей поддержали его на выборах мэра Братска. Кандидат поделился результатами опросов на выходе из избирательного участка.

«Почти 70% опрошенных поддержали меня на выборах нового мэра Братска. Спасибо вам! Это еще не результат выборов. Прямо сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса. Уверен, что подсчет пройдет без нарушений, честно и чисто», — написал Дубровин.

По предварительным данным избиркома, мэр Братского района и единоросс Александр Дубровин, который выдвигался как самовыдвиженец, обошел по популярности действующего главу города и тоже единоросса Сергея Серебренникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами