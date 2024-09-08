Мэр Братского района поздравил «Единую Россию» с победой в выборах в Братске

«Единая Россия» победила как на выборах мэра Братска, так и на выборах депутатов. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава Братского района Александр Дубровин, который боролся на выборах за кресло мэра Братска.

«Подводя итоги выборов в Братске, хочу поздравить «Единую Россию» с чистой победой. Это очень серьезный результат. Партия обновляется, обновляется и город. Спасибо братчанам за поддержку партии на этих выборах. Партия — это люди», — заявил Александр Дубровин.

Ранее Дубровин сообщил, что почти 70% избирателей поддержали его на выборах мэра Братска. Кандидат поделился результатами опросов на выходе из избирательного участка.

«Почти 70% опрошенных поддержали меня на выборах нового мэра Братска. Спасибо вам! Это еще не результат выборов. Прямо сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса. Уверен, что подсчет пройдет без нарушений, честно и чисто», — написал Дубровин.

По предварительным данным избиркома, мэр Братского района и единоросс Александр Дубровин, который выдвигался как самовыдвиженец, обошел по популярности действующего главу города и тоже единоросса Сергея Серебренникова.