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Единороссы получили большинство мандатов в Мосгордуме

Кандидаты от «Единой России» получили 38 из 45 мандатов в Мосгордуме

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Илья Питалев/РИА Новости

По предварительным итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на mos.ru и через терминалы в Мосгордуму восьмого созыва проходит большинство кандидатов от партии «Единая Россия». Такие данные отображаются на экранах в Мосгоризбиркоме, сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно данным электронного голосования, «Единая Россия» получает 38 мандатов, КПРФ — 3, самовыдвиженцы — 2, «Новые люди» — 1, СРЗП — 1, а «Коммунисты России», ЛДПР и РЭП «Зеленые» не получают ни одного мандата.

Избирательные участки в Москве и Московской области закрылись в 20:00 по московскому времени, электронные бюллетени на федеральной и столичной платформах для дистанционного голосования принимались до 20:15.

Отмечается, что жители Москвы могли отдать свой голос электронно (онлайн или через терминалы на избирательном участке) или при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно отказались от дистанционного и электронного форматов. Регистрация для электронного голосования не требовалась. Участники электронного голосования могли присоединиться к акции «Выбираем вместе — 2024» программы «Миллион призов» и побороться за призовые баллы.

До этого сообщалось, что более 3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы электронно.

Ранее в ЦИК РФ опровергли «выдавливание» традиционных форм голосования в Москве.

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