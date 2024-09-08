В МВД сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Серьезных нарушений на выборах в единый день голосования не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге в Центризбиркоме РФ заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Дмитрий Дацко, сообщает РИА Новости.

«Выборы в единый день голосования прошли без существенных нарушений», — сказал Дацко.

Он также отметил, что не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат голосования: «Нарушений, способных повлиять на итог голосования, не зафиксировано».

До этого глава рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан.

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Ранее глава ЦИК объяснила недопуск участника СВО к выборам.