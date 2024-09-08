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Школьники из Подмосковья стали вторыми на Спартакиаде учащихся

Подмосковье впервые завоевало второе общекомандное место на Спартакиаде учащихся

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Пресс-служба Губернатора Московской области

Школьники и студенты из Подмосковья заработали 397 медалей на XII всероссийской летней Спартакиаде учащихся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По итогам соревнований подмосковная команда заняла второе командное место.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе создаются все условия для того, чтобы жители могли заниматься спортом и вести активный образ жизни.

«Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысяч спортсменов входят в состав сборных команд России», — сказал он.

За команду Московской области в этом году выступали 648 спортсменов.

Также легкоатлеты из Подмосковья установили новый рекорд России среди спортсменов до 18 лет в смешанной эстафете 4×400 метров.

Всего по итогам состязаний в копилке сборной региона 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.

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