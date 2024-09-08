На дорогах Подмосковья продолжают устранять неровности

На 6 региональных дорогах Московской области устранили поврежденные искусственные неровности, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, специалисты «Мосавтодора» отремонтировали асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности в Химках, Пушкино, Кашире, Балашихе и Люберцах.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.