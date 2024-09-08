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Поселок в Анапе оказался на краю обрыва

Поселок в Анапе оказался на краю обрыва из-за размытия грунта

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Freepik.com

В Анапе коттеджный поселок оказался на краю обрыва из-за размытия грунта, передает РЕН ТВ.

Согласно публикации, от пропасти дома отделяют десять шагов.

«Я не знаю, как им разрешили здесь строить. Тут же грунт сыпется, подмывается моментом», — сказал очевидец Евгений.

Он обратил внимание на то, что никакой защитной стены для того, чтобы обезопасить поселок, возведено не было. Жители пытались строить водоотводящие системы, но траншея так и осталась недоделанной. Сейчас на стройке собираются укрепить откос за счет свай подпорной стены.

В конце июня в сети распространилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией. В деревне Духовка Курганской области старый мост смыло паводком, и жители оказались отрезаны от цивилизации. Вместо прежнего моста над пропастью появилась переправа из досок, по которой на другую сторону можно добраться только ползком.

Ранее появилось видео, как «Газель» с отказавшими тормозами понесло в обрыв.

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