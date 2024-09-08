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Роспотребнадзор выяснил причину вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

Роспотребнадзор заявил, что источником пневмонии в лагере на Урале был ребенок

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Источником вспышки пневмонии в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском стал ребенок. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что ребенок приехал в лагерь в инкубационный период заболевания.

«Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что наблюдают за детьми, которые в лагере контактировали с ребенком.

Вспышка пневмонии на Урале произошла 7 сентября. Портал E1.ru писал, что дети заболели во время четвертой и пятой смен. По словам родителей отдыхавших, более восьми детей попали в медучреждения с подтвержденным диагнозом. Как сообщил SHOT, родители составили обращение в прокуратуру и планируют привлечь руководство лагеря к ответственности. При этом директор учреждения в комментарии «Газете.Ru» заявили, что вспышки не было.

Ранее сообщалось, что человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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