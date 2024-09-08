В ЦИК заявили о нарушениях на выборах в двух регионах

Избирательные комиссии Республики Алтай и Челябинской области признали недействительными 66 бюллетеней на трех избирательных участках. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС.

«По данным, полученным от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на данный момент в двух регионах — Республике Алтай и Челябинской области — на трех избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеней. Мы строго следим за ситуацией и принимаем бескомпромиссные меры, поскольку процесс голосования должен быть максимально прозрачным», — сказала Памфилова.

Она отметила, что на данный момент нет серьезных нарушений, которые могли бы дискредитировать избирательный процесс.

До этого сообщалось, что на выборах в Москве проголосовали уже почти 3 млн избирателей, при этом 2,6 млн из них предпочли онлайн-голосование. Отмечается, что голосование в столице завершится сегодня в 20:00, после чего состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования.

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