США не оставляют попыток вставить палки в колеса России, поскольку взбешены тем, что Москва «не прогибается». Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон бесит, что Россия во всем идет своим путем и сохраняет свои национальные интересы.

«Вот отсюда и такая дикая злоба», — объяснила Захарова.

Официальный представитель МИД также сказала, что Запад продолжает пытаться сорвать международные форумы в России, поскольку они демонстрируют неудачи Запада.

«Американцам нужно сохранить не только лицо, но и корону на голове. Они же видят себя спартанцами <...> и продолжателями великих идей исключительности и превосходства, которые восходят к античности», — отметила Захарова, добавив, что именно эти черты менталитета мешают Западу отказаться от своих планов.

До этого Захарова также заявила, что Запад в лице Соединенных Штатов пытался помешать сотрудничеству России и Китая перед Восточным экономическим форумом. Она сослалась на недавнюю публикацию в The New York Times, в которой утверждалось, что цель визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай заключалась в том, чтобы надавить на Пекин для сокращения двустороннего сотрудничества с Москвой. Успехом это предприятие не увенчалось.

Ранее Захарова назвала победой РФ отказ ряда стран от антироссийской политики.