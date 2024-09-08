В Старом Осколе сообщают о крупном пожаре в районе зоопарка

В Старом Осколе Белгородской области произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «ОК! Старый Оскол» со ссылкой на местных жителей.

«И снова пожар. На этот раз в районе зоопарка», — говорится в сообщении.

Информация о причинах возгорания и пострадавших не приводится. Официальных данных об инциденте не поступало.

8 сентября Белгородская область подверглась атакам украинских войск. Прилеты зафиксированы в селах Дроновка, Новопетровка и Муром, а также в поселке Маслова Пристань.

В результате атак мирные жители ранений не получили. В Дроновке дрон упал на «Газель», в результате чего пострадали остекление, крыша и кузов авто. В Новопетровке и Муроме при атаках пострадали два частных дома. В Масловой Пристани дроном было повреждено остекление в здании производственного предприятия.

Утром того же дня дрон ВСУ атаковал село Никольское. В результате случившегося сгорел ангар.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти.