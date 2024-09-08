В Госдуме назвали возможный срок внесения законопроекта о дипфейках

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в осеннюю сессию в Госдуму могут внести законопроект о дипфейках. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня нужно определиться с базовыми дефинициями, что такое дипфейк, прописать его определение, разновидности», — сказал Горелкин.

Он отметил, что сейчас над этим работают «лучшие юридические умы». По словам Горелкина, в числе прочего необходимо подумать о полном запрете использования искусственного интеллекта «ИИ» в предвыборной агитации. Депутат добавил, что МВД России разрабатывает поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается признать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.

До этого в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кражи и клевету с использованием дипфейк-технологий.

Законопроект предлагает ввести штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет за клевету, совершенную с помощью фальсифицированных видео-, фото- и аудиофайлов, имитирующих потерпевшего. За мошенничество с использованием дипфейков предлагается более строгое наказание — речь о штрафе до 400 тысяч рублей или лишении свободы на срок до шести лет.

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.