Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали возможный срок внесения законопроекта о дипфейках

Депутат Горелкин: законопроект о дипфейках могут внести в ГД в осеннюю сессию

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в осеннюю сессию в  Госдуму могут внести законопроект о дипфейках. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня нужно определиться с  базовыми дефинициями, что такое дипфейк, прописать его определение, разновидности», — сказал Горелкин.

Он отметил, что сейчас над этим работают «лучшие юридические умы». По словам Горелкина, в числе прочего необходимо подумать о  полном запрете использования искусственного интеллекта «ИИ» в предвыборной агитации. Депутат добавил, что МВД России  разрабатывает поправки в  Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается признать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.

До этого в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кражи и клевету с использованием дипфейк-технологий.

Законопроект предлагает ввести штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет за клевету, совершенную с помощью фальсифицированных видео-, фото- и аудиофайлов, имитирующих потерпевшего. За мошенничество с использованием дипфейков предлагается более строгое наказание — речь о штрафе до 400 тысяч рублей или лишении свободы на срок до шести лет.

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами