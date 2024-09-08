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В Анапе закрыли все пляжи

В Анапе закрыли все пляжи из-за штормового предупреждения

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Shutterstock/olgadiukareva

В Анапе закрыли все пляжи из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили в мэрии города.

«В связи с прохождением грозового фронта купание в грозу на всех пляжах Анапы запрещено», — сообщили городские власти.

На фоне грозовой опасности в мэрии призвали граждан усилить контроль за пожилыми людьми и детьми!

4 августа в Италии госпитализировали трех женщин, пострадавших от удара молнии по пляжу.

Когда ударила молния, три женщины находились у самой кромки воды. В результате у одной из них, 41-летней местной жительницы, произошла остановка сердца, ее удалось реанимировать на месте с помощью дефибриллятора. Затем пострадавшую перевезли в больницу Терамо на вертолете, где она сейчас находится в реанимации.

Кроме того, серьезно пострадала 64-летняя туристка из Бельгии. Сначала у нее диагностировали парестезию — временную потерю чувствительности в нижней части тела, но позже состояние потерпевшей ухудшилось. Она также перенесла сердечный приступ и была госпитализирована.

Ранее стало известно, где россияне будут отдыхать по системе «Все включено» осенью.

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