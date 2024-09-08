На выборах в Москве проголосовали почти три миллиона жителей

На выборах в столице проголосовали уже почти 3 млн избирателей, при этом 2,6 млн из них предпочли онлайн-голосование, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

В Москве проходит третий день голосования на выборах в Московскую городскую думу. Жители восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино выбирают также местных депутатов.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что на участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 280 тыс. жителей столицы, почти 115 тыс. проголосовали по бумажным бюллетеням.

По словам руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева, конфликтных ситуаций на участках практически не возникает, голосование идет в штатном режиме.

Также Ковалев сообщил, что «заявления на получение бумажного бюллетеня удовлетворяются в полном объеме».

При этом он уточнил, что зафиксированы случаи, когда наблюдатели от КПРФ пытаются спровоцировать избирателей на участках в связи с заявочным форматом голосования с помощью бумажных бюллетеней.

«Все случаи проверены, отказов в выдаче бумажных заявлений в тех случаях, когда это полностью правомочный способ волеизъявления для голосующего, не обнаружено», — добавил он.

Ковалев подчеркнул, что при наличии заявления о желании проголосовать бумажным бюллетенем, избиратель его получает и голосует предпочтительным для него способом.

Кроме того, бумажный бюллетень выдается пациентам московских больниц, а также военным, уточнил Ковалев.

Его заместитель Александр Асафов добавил, что отмечен ряд публикаций в Тelegram-каналах о якобы препятствиях для голосования бумажным бюллетенем.

«Все они носят заметный повторяющийся характер. Все такие случаи штаб проверяет — ни о каком недопуске речи не идет, все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», — заверил замруководителя штаба.

Голосование в Москве завершится в 20:00, после чего состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования.