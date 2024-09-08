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Москвич приревновал любимую к школьнику и разбил о его голову бутылку

SHOT: в Москве мужчина напал на подростка с бутылкой из ревности

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве ищут мужчину, который ударил школьника бутылкой по голове. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на улице Усачева, когда два 16-летних юноши катались там на электросамокатах. Заметив плачущую девушку, они подошли к ней и поинтересовались, почему она находится в таком состоянии. По словам россиянки, после серьезной ссоры от нее ушел возлюбленный.

Вскоре сам мужчина пришел на место и подумал, что молодые люди оказывают знаки внимания его любимой. На вид 35-летний мужчина стал нецензурно выражаться и схватился за стеклянную бутылку, которой ударил одного из самокатчиков по голове.

«Подозрение на сотрясение не подтвердилось. Пацан отделался сильным ушибом и ссадиной», – сообщается в публикации.

Мужчину пока не задержали.

До этого в Подмосковье мужчина напал на экс-супругу. Он ворвался в ее дом и нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудь. После этого он поджег машину.

Известно, что пара рассталась в мае текущего года и мужчина не мог смириться с разводом. В момент произошедшего общий ребенок, который после развода остался с женщиной, находился у бабушки.

Ранее обманутый муж поджег жену после ее измены с его братом.

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