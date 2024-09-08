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В Энгельсе женщина кричала на ребенка и пыталась сбросить его в воду

В Энгельсе засняли женщину, которая пыталась сбросить дочь в воду

Жительница Энгельса тащила ребенка по улице и объясняла свои действия воспитанием. Об этом сообщает Telegram-канал «Энгельс онлайн».

По словам местной жительницы, женщина хватала за горло и пыталась сбросить с набережной дочь, которой на вид было около семи лет. На кадрах с места заметно, как россиянка тащит ребенка по улице, при этом девочка истошно кричит и задыхается.

Очевидцы пытались поговорить с женщиной, но, по их словам, она и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения. Мать семьи оскорбляла желающих помочь детям.

«У меня пыталась выхватить телефон, пыталась ударить и меня», – рассказала снимавшая происходящее россиянка.

По ее словам, у женщины четверо детей.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В управлении следственного комитета по региону организовали доследственную проверку. Мероприятия помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка напала на медсестру в инфекционной больнице и избила.

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