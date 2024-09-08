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В Крыму отреагировали на заявление Украине о выборах

Смирнов: попытки Киева дискредитировать выборы в Крыму оказались бесполезными

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление МИД Украины о выборах в Крыму попыткой дискредитации голосования и добавил, что подобные действия обречены на провал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередные выборы, которые проходят на полуострове, демонстрируют небывалую сплоченность людей разных национальностей», — заявил Смирнов.

По словам Смирнова, представители всех национальностей и конфессий, проживающих на полуострове, являются как активными участниками голосования, так и возможными кандидатами в депутаты разных уровней.

До этого в МИД Украины заявили, что проведение местных выборов в Крыму «нарушают нормы международного права», и пригрозили всем причастным к голосованию привлечением к ответственности по законам Украины.

Отмечается, что 8 сентября — последний день, когда крымчане могут отдать свой голос на выборах депутатов в парламент республики и местные советы. По итогам двух дней голосования на выборы пришли более трети избирателей.

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила на брифинге, что регионом с самой высокой явкой избирателей на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в первый день голосования стала Брянская область.

Ранее в ЦИК заявили о малом числе жалоб во время единого дня голосования.

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