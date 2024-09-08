В Киеве произошел взрыв на складе

В Киеве на складе возле станции метро «Васильковская» произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

На опубликованных изданием кадрах видно, как над домами поднимаются клубы белого дыма. По информации журналистов, здание было частично разрушено.

Воздушная тревога в городе в момент взрыва не действовала, о прилетах также не сообщалось.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрыве на территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе города. По словам мэра, было частично разрушено двухэтажное здание — под завалами могут находиться люди.

Утром 7 сентября в Николаевской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины были зафиксированы взрывы. В этот момент во всех перечисленных регионах работали сирены воздушной тревоги.

5 сентября украинское издание «Страна» также сообщало о взрывах в Киеве. По его данным, инцидент произошел в Дарницком районе. Воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. Никаких подробностей случившегося не приводилось.

Ранее взрывы произошли на юго-востоке Украины.