В Туапсе 92-летний пенсионер пять суток провел в лесу, пока его не спасли

В Туапсе нашли 92-летнего пенсионера, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Мужчина отправился в лес 2 сентября, и не вернулся домой. После того, как об этом стало известно, добровольцы вышли на поиски.

«Час за часом, день за днем они прочесывают лес, но следов не было. Надежда на благополучный исход таяла с каждым безрезультатным днем...» – сообщается в публикации.

Спустя пять суток пенсионера нашли на дне оврага живым. Специалисты МЧС достали мужчину, после чего передали медикам для оказания медицинской помощи. Получил ли россиянин какие-либо травмы, неизвестно. Информация о том, как он оказался в овраге, также отсутствует.

Подобный случай произошел в Оренбургской области, где спасли 92-летнюю пенсионерку. Россиянка отправилась в лес за земляникой несмотря на то, что у нее есть проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Поиски длились более суток, женщину нашли в трех километрах от села.

Ранее женщина ушла в лес без телефона, чтобы побыть в одиночестве, и пропала.