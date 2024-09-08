Победители лотереи на выборах в Москве пожертвовали 32 млн рублей

Победители лотереи «Миллион призов» на выборах в Москве пожертвовали 18,6 млн рублей на поддержку СВО (специальной военной операции России на Украине) и беженцев из Курской области. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Еще 13 млн рублей были направлены благотворительным фондам, которые помогают тяжелобольным людям, людям в трудных ситуациях и бездомным животным.

Таким образом, почти 32 млн рублей было добровольно передано москвичами на помощь другим.

До этого более 1,5 млн человек победили в двух розыгрышах «Миллиона призов».

В розыгрышах призов принимают участие пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru, которые примут участие в голосовании на выборах с 6 по 8 сентября в формате онлайн или через терминал на избирательном участке.

Победители получают 1000, 3000 или 5000 призовых баллов, которые можно потратить в магазинах, ресторанах, музеях или театрах или направить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

С 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Ранее россияне стали больше жертвовать на благотворительность.