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Помощника духовника патриарха Кирилла задержали по подозрению в похищении

Помощник духовника патриарха Кирилла был задержан по подозрению в похищении

Правоохранительные органы задержали Геннадия Цуркова, главу духовного центра Вятский Посад и ближайшего помощника духовника патриарха Кирилла старца Илия. Цурков подозревается в похищении схиархимандрита, говорится в сетевом аккаунте «Орловского Колоса».

Как сообщается, в ночь с 4 на 5 сентября 2024 года на территорию подсобного хозяйства «Орловский Колос» проникли неизвестные лица. По данным аккаунта, четверо гражданских мужчин и двое мужчин в монашеской одежде прибыли на двух автомобилях и вскрыли закрытые ворота. Они попытались войти в здание резиденции схиархимандрита Илия, но их остановил килейник батюшки. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как неизвестные мужчины в гражданском покидают здание и выносят схиархимандрита Илия. Затем они уезжают на автомобиле.

По информации, опубликованной в аккаунте, старец Илий был увезен в Оптину Пустынь. Сообщается, что перед задержанием Цурков планировал вместе с Илием отправиться в паломничество в Ростовскую область.

Задержание Цуркова, по утверждению издания, произошло в Болхове, после чего предпринимателя увезли в Москву.

В аккаунте также отмечается, что в последние дни перед задержанием Илий находился в хорошем расположении духа и активно общался с верующими.

Сегодня в Ярославле неизвестный мужчина пытался похитить несовершеннолетнего мальчика, незнакомец предложил подвезти ребенка и преследовал его.

Ранее приходской священник церкви в португальском поселке Лориньян начал торговать пивом, чтобы провести реставрацию старинной мечети.

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