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Полиция проверяет информацию о попытках подкупа избирателей в Кургане

Полиция проверяет данные о попытках подкупа избирателей на выборах в Кургане

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Полиция проверяет информацию о предполагаемых попытках подкупа избирателей для получения голосов за определенного кандидата на выборах в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления МВД России по городу Кургану полковника полиции Дмитрия Игошина.

По его словам, выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. В настоящее время полиция проводит проверку.

Местные СМИ сообщали о задержании шести человек из-за якобы имевших место попыток подкупа избирателей. По данным Общественной палаты Курганской области, сообщения о принуждении голосовать за определенного кандидата не подтвердились.

8 сентября в Курганской области проходят выборы губернатора и депутатов Курганской городской думы.

Днем заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что ведомство соберет информацию о попытках представителей партии КПРФ дестабилизировать ситуацию на избирательных участках в Брянской области.

Ранее в ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион.

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