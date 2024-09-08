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Житель дома в Москве рассказал, как случайно обнаружил в подвале секс-вечеринку сантехника

В УК «Пик-комфорт» пообещали усилить контроль за подвалом после секс-вечеринок сантехника

Житель ЖК «Ильменский 17» в столичном районе Западное Дегунино случайно обнаружил в подвале дома устроившего секс-вечеринку с двумя женщинами сантехника. Александр рассказал «Газете.Ru», что раньше ничего подозрительного в доме не замечал, а после увиденного сразу вызвал полицию.

«Это именно я обнаружил. Это была чистая случайность, я спустился в подвал, так как у меня там кладовка. Увидел приоткрытую дверь в одно из технических помещений с инженерными коммуникациями. Ну и там увидели картину, которая в видео. Вызвали полицию, полиция приехала и забрала их в отделение. Насколько мне дальше известно, сантехника сегодня уволили, его со всей его компанией видели сегодня около ЖК. Ранее ничего подозрительного не замечали», — сказал он.

На кадрах, снятых Александром, видно, что в одном из технических помещений в подвале дома на полу лежит матрас, на котором спит голый мужчина и две женщины. Вокруг них разбросана одежда, а на столе стоят бутылки с алкоголем и еда.

В управляющей компании «Пик-комфорт» пояснили «Газете.Ru», что в подвале уже провели уборку. Там добавили, что контроль за техническими помещениями будет усилен.

«Помещение незамедлительно освободили и вызвали сотрудников клининга. УК устанавливает причины произошедшего, а также усилит контроль за доступом в технические помещения. Все технические помещения в ЖК проверены и закрыты», — отметили там.

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