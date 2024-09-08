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В ЦИК рассказали о росте числа инцидентов с представителями партий

Памфилова: на ЕДГ-2024 увеличилось число инцидентов с представителями партий

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Global Look Press

В ходе Единого дня голосования в 2024 году (ЕДГ-2024) выросло число инцидентов с представителями политических партий. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент зафиксировано более чем 60 подобных инцидентов в различных регионах России. Глава ЦИК уточнила, что наибольшее число случаев отмечено в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане участвуют в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, выборах депутатов Мосгордумы, а также довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам.

По словам Памфиловой, жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

В частности, ЦИК собирается дать оценку жалобам на действия КПРФ на участках в Брянской области.

Ранее Памфилова рассказала об атаках на порталы ЦИК.

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