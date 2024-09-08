На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук».

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 267 километрах от Петропавловска и в 252 километрах от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 42 километра.

Как отмечает Telegram-канал «Камчатка №1», в некоторых районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до двух баллов.

В конце августа в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,4.

5 сентября пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщала о землетрясении магнитудой 3 на Алтае.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 случилось у восточного побережья острова Тайвань. Сейсмособытие зафиксировали в районе прибрежной зоны уезда Хуалянь. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине в 23,9 километра. Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее землетрясение произошло в 33 километрах от Сочи.