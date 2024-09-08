Власти Сочи прокомментировали ситуацию с обнаружением мины

Распространяемая в социальных сетях информация об обнаружении морской мины на побережье Сочи не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — говорится в сообщении.

Об обнаружении снаряда до этого сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». Он опубликовал видеоролик, на котором показано, как туристы доставали снаряд из воды. На кадрах видно, что несколько мужчин в плавках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж. Утверждалось, что инцидент произошел в Сочи.

В конце августа к пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило беспилотник. По словам губернатора города Михаила Развожаева, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы, в результате чего он упал в акваторию.

Позже губернатор опубликовал видео уничтожения беспилотника. Во время его осмотра взрывотехники обнаружили неразорвавшийся боезаряд. Из-за этого перевозка дрона была опасна. Экстренные службы приняли решение уничтожить беспилотник на месте его обнаружения.

Ранее у побережья Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой.