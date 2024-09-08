В Тернопольской области Украины пьяный мужчина разбил дверь в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог российского военкомата), так как «хотел попасть в ВСУ». Об этом сообщается на странице тернопольского ТЦК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«7 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (с отсрочкой от мобилизации), находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим лично агрессивным образом, вопреки процессуальному закону», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что мужчина, находясь с другими гражданами на территории режимных помещений, вызвал конфликт и пытался прорваться в середину административного помещения. Применив физическую силу, он разбил стекло входной двери комнаты, в результате чего от битого стекла получил колотые раны на руке.

Сотрудники военкомата оказали ему первичную помощь и вызвали медиков. В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении него, добавили в центре комплектования.

3 сентября сообщалось, что в Закарпатье священника УПЦ мобилизовали в ВСУ.

Ранее Сырский рассказал, что солдаты ВСУ отправляются в бой без должной подготовки.