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Пьяный россиянин угнал у работодателя машину и пытался скрыться от ГИБДД в лесу

Во Владимирской области мужчина угнал машину с работы и пытался скрыться в лесу

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Depositphotos

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела после того, как решил покататься на технике работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Селивановского района региона.

По версии следствия, мужчина из деревни Копнино угнал машину сельхозпредприятия, на котором трудился, после чего поехал кататься по району. В какой-то момент он заметил сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, свернув в лес, но его поймали.

Выяснилось, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, ранее у него уже было несколько судимостей за езду в нетрезвом виде.

«В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном», – сообщается в публикации.

Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на срок год и четыре месяца, который он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, четыре года он не сможет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Ранее в Тольятти работник автомойки успел покататься на автомобиле клиентки и попал под суд.

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