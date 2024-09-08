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В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

В Нижегородской области на ребенка с девятого этажа упала батарея

В Сарове шестиклассник попал в реанимацию после падения на него батареи, предположительно ее сбросили с девятого этажа подростки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Нижегородской области».

Инцидент произошел в Сарове во дворе жилого дома по улице Музрукова. На голову шестикласснику упала батарея. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в отделение реанимации, за его жизнь борются врачи.

По предварительной информации, батарею из сушильной комнаты на девятом этаже дома сбросили подростки.

До этого семилетний ребенок попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге. Мальчик упал с горки и разбил голову. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние малолетнего оценили как тяжелое.

Ранее на Камчатке школьник упал с крыши заброшенного здания.

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