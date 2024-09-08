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В Подмосковье мигранта, забытого полицейскими в лесу, съели животные

Mash: в Подмосковье полицейские забыли мигранта в лесу и попали под суд

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Shutterstock

В Подмосковье задержали двух полицейских, которые в мае оставили 45-летнего мигранта в лесу, а в сентябре его тело нашли съеденным животными. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, мигранта задержали 19 мая в городе Ликино-Дулево. По словам журналистов, он находился в состоянии алкогольного опьянения и дебоширил. После задержания иностранца отвезли в лес между деревнями Дуброво и Загряжской и, как утверждается, оставили его там проветриться, а затем забыли забрать.

Дорогу домой мужчина так и не нашел. В сентябре тело мигранта обнаружили.

По данным Mash, по факту произошедшего задержали младшего лейтенанта и старшего сержанта местного УВД. Их уже уволили. Следствие планирует судить бывших правоохранителей по статье о превышении должностных полномочий.

До этого житель Воронежа пожаловался в полицию на майора, который ударил его сына-кадета древком флага России. У 15-летнего молодого человека зафиксировали сотрясение мозга. Несовершеннолетний рассказал, что преподаватель-офицер потребовал у него повесить жалюзи.

Ранее в Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских и плевался в них.

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