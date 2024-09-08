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В Петербурге приостановили работу компании, поставлявшей еду на избирательные участки

В Петербурге приостановили работу поставщика питания на избирательные участки

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге следователи выявили нарушения в помещении, где готовились обеды для отравившихся на выборах людей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Вместе с работниками Роспотребнадзора представители ведомства посетили помещение и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Это стало основанием для временной приостановки деятельности организации.

В СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На данный момент идет расследование.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ему доложат о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Об отравлении людей на избирательных участках в Петербурге стало известно накануне. Известно, что все они употребляли еду на выборах. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, которые являются сотрудниками избиркомов. Позже количество отравившихся возросло до нескольких десятков.

Ранее в Карелии более 80 человек отравились шаурмой.

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