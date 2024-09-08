Военкору Поддубному присудили премию «Солидарность»

Секретариат Союза журналистов России (СЖР) присудил корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному премию «Солидарность». Об этом сообщается на сайте СЖР.

В сообщении отмечается, что премия присуждается Поддубному в Международный день солидарности журналистов.

Премией «Солидарность» награждаются журналисты, подвергшиеся опасности, проявившие мужество при исполнении профессиональных обязанностей и гражданскую позицию в отстаивании свободы слова.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Поддубного перевели в ожоговое отделение.