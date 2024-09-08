Мошенники отомстили не поверившему им россиянину сообщением о теракте в школе

Петербуржец стал жертвой мошенников, не поверив их уговорам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как рассказал сам мужчина, с ним связались аферисты и выманили код из сообщения, который помог взломать аккаунт на сайте сотового оператора. Аферисты планировали завладеть профилем на «Госуслугах», но россиянин вовремя понял, что его обманывают, поэтому прекратил разговор.

«Мошенники в высшей степени обиделись и решили мстить», – сообщается в публикации.

С помощью чат-бота поддержки оператора они отправили сообщение о готовящемся теракте в одной из школ Петербурга. Специалисты передали информацию правоохранительным органам.

В полиции оперативно выяснили, кто отправил сообщение и приехали к мужчине. Узнав о том, что он не совершал преступление, его опросили и отпустили.

В отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте.

Ранее спасавшая накопления медсестра из Ачинска отдала мошенникам 4,6 млн рублей.