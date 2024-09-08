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На Чукотке мужчина отдал мошенникам 5,6 млн рублей, посмотрев рекламу в приложении

На Чукотке мужчина решил инвестировать и отдал мошенникам 5,6 млн рублей

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Shutterstock

Житель Чукотки отдал мошенникам 5,6 миллиона рублей после того, как решил инвестировать в их проект. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пострадавшего, он играл в игру на мобильном телефоне, и в программе увидел рекламу якобы от известного банка. Неизвестные от лица финансовой организации предлагали инвестировать, и мужчина оставил заявку, после чего ему позвонили.

Неизвестные убедили россиянина установить дополнительные приложения, на счет одного из которых он перевел около десяти тысяч рублей.

Позже он оформил карту другого банка, скачал приложение и оформил кредит, после чего отдал средства аферистам.

«В течение пяти дней мужчина поддавался уловкам мошенников, и в итоге сумма переведенных денежных средств составила 5 606 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В МВД напомнили о том, что стоит проверять лицензию у финансовой организации прежде, чем инвестировать в нее.

Ранее генерал КГБ лишился 60 млн рублей после общения с мошенниками.

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