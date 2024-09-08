Памфилова назвала число избирателей, проголосовавших через ДЭГ

Около 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести регионах России решили принять участие в голосовании через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Уже около 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести субъектах, где применяется ДЭГ», — сказала она.

До этого председатель Центризбиркома отметила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. Памфилова отметила, что это учитывается фактор того, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

Памфилова также рассказала, что в последний день голосования открылись избирательные участки в 83 регионах России.

В период с 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане принимают участие в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, а также в выборах депутатов Мосгордумы и довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам — в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях.

Ранее в ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион.