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ЦИК даст оценку жалобам на действия КПРФ на участках в Брянской области

ЦИК направит в ГП сведения о действиях КПРФ на участках в Брянской области

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Центральная избирательная комиссия РФ соберет информацию о попытках представителей партии КПРФ дестабилизировать ситуацию на избирательных участках в Брянской области. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

«Пусть будет дана оценка, кто прав, кто не прав в этой ситуации. Все нужно фиксировать со свидетелями и передавать, пусть разберутся объективно», — заявил он.

Об инциденте, о котором идет речь, во время включения в информационном центре ЦИК сообщила председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова. По ее словам, представители партии парализуют полностью работу членов участковых комиссий.

Председатель добавила, что они также выдвигают незаконные требования на предоставление персональных данных, копий реестров голосования вне помещения, списков наблюдателей от других политических партий.

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

Ранее в ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион.

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