В Кузбассе двухлетний ребенок получил травмы из-за дыры на детской площадке

В Киселевске ребенок получил травмы, провалившись в дыру на детской площадке во дворе дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Киселевск».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в проезде Западный. Двухлетний ребенок играл на детской площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса, он забрался на горку, провалился в дыру в полу и травмировал копчик.

Серьезных травм удалось избежать, но ребенок сильно испугался. Мать пострадавшего обратилась к властям с просьбой принять меры и заделать опасную дыру.

До этого сообщалось, что в Ростовской области ребенок получил ожоги, провалившись в дыру с кипятком. Мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у ребенка ожоги первой и второй степени. Сообщается, что яма, в которую упал несовершеннолетний, образовалась из-за прорыва трубы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственных за поврежденные коммуникации.

Ранее в Чувашии двухлетний ребенок упал в канализационный колодец и не смог выбраться.