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Российская тест-система для выявления лихорадки Оропуш проходит этап регистрации

Попова: тест-система для выявления лихорадки Оропуш проходит этап регистрации

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Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Разработанная российскими учеными тест-система для выявления лихорадки Оропуш проходит этап регистрации. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в испытаниях на Кубе она показала хороший результат. Помимо нее, России важно иметь прототип вакцины против вируса.

«Мы в Российской Федерации не регистрируем лихорадку Оропуш, но, учитывая, что она поражает все больше стран на американском континенте», — рассказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что российская сторона считает для себя крайне важным иметь тест-систему, и при необходимости иметь прототип вакцины.

17 августа британская газета Daily Mail сообщила, что в течение лета 19 жителей европейских стран заразились вирусом Оропуш. Данное заболевание передается человеку от ленивцев некоторыми видами комаров и мушек.

Как выяснили аналитики Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пять пациентов с симптомами лихорадки были зарегистрированы на территории Италии. Еще двое заболевших являются гражданами Германии, а оставшиеся 12 — гражданами Испании.

Ранее вирусолог оценил опасность распространения лихорадки Оропуш в РФ.

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