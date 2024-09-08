В Москве определили победителей программы «Миллион призов»

В Москве по итогам двух розыгрышей программы «Миллион призов» 1,53 млн человек получат призовые баллы, сообщается на сайте mos.ru.

В розыгрышах принимают участие пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru, которые примут участие в голосовании на выборах с 6 по 8 сентября в формате онлайн или через терминал на избирательном участке.

Победители получат 1000, 3000 или 5000 призовых баллов, которые можно будет потратить в магазинах, ресторанах, музеях или театрах. Один балл равен одному рублю.

Также организаторы провели дополнительный розыгрыш в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Победители получат скидку на товары в магазинах партнеров.

Всем победителям придет SMS-сообщение с номера DIT_MOS или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с подробной информацией о выигрыше.

Напомним, с 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.