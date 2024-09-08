В Подмосковье мужчина напал на экс-супругу с ножом, так как не смог смириться с разводом

В Подмосковье мужчину подозревают в нападении на бывшую супругу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в деревне Афнасовка. По данным источника, россиянин проник в дом к женщине, и в спальне нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудь. После того, как женщина перестала дышать, подозреваемый поджег машину марки Nissan.

На ситуацию соседи обратили внимание, когда пожар разгорелся, а собака пострадавшей стала громко лаять. Приехавшие на вызов полицейские задержали мужчину.

Известно, что пара жила вместе пять лет, но развелась в мае. У них был ребенок, который в момент инцидента находился у бабушки.

«Пенсионерка сказала внуку, что мама уехала в долгое путешествие, и пока увезла его на дачу», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина владел строительной компанией и был ее генеральным директором. В беседе с журналистами родственники пострадавшей отметили, что мужчина в последнее время нередко следил за бывшей возлюбленной. Помимо этого, после развода он часто выпивал.

До произошедшего женщина признавалась родным, что экс-супруг постоянно ей угрожал.

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