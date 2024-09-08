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В Киеве произошел взрыв на автотранспортном предприятии

Кличко: на территории автотранспортного предприятия в Киеве произошел взрыв

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте», — написал глава города.

Подробности и причины произошедшего не уточняются.

5 сентября украинское издание «Страна» также сообщило о взрывах в Киеве. По его данным, инцидент произошел в Дарницком районе. Воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. Никаких подробностей случившегося не приводилось.

В этот же день Кличко заявил, что на протяжении всей ночи в украинской столице действовала воздушная тревога. Мэр отметил, что в городе работали системы противовоздушной обороны.

В ночь на 7 сентября в Киеве в течение семи минут раздались две серии взрывов. Угроза атаки с воздуха была объявлена в столице Украины в 3:03 мск.

Ранее на юго-востоке Украины произошли взрывы.

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