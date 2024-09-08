Россиянин похитил сестру, чтобы отобрать у нее дом

В Ленинградской области неоднократно судимый мужчина вместе с приятельницей похитил родную сестру, чтобы завладеть ее недвижимостью. Об этом сообщает «78.ru».

50-летний житель деревни Старые Раглицы решил завладеть недвижимостью своей 48-летней сестры. Мужчина вместе с сообщницей, насильно усадил родственницу в машину, где начал угрожать женщине и под угрозой применения физической силы заставил ее переписать на себя дом.

Россиянка подписала документы и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину и его приятельницу задержали, выяснилось, что брат пострадавшей был неоднократно судим за кражи, самоуправство и неуплату алиментов. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержали бандитов, которые вымогали у мужчины деньги и угрожали ему физическим устранением. Подельники взяли жертву в плен, нанесли побои и, угрожая молотком и ножом, вымогали денежные средства. 35-летнему потерпевшему потребовалась помощь медиков, а вымогателей, один из которых был судим за кражу и хранение наркотиков, а второй обвинялся в более тяжких преступлениях, доставили в отдел полиции.

Ранее в Ярославле неизвестный пытался похитить мальчика.