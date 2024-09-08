Пожар в Воронежской области, возникший после атак БПЛА, продолжают тушить

В Острогожском районе Воронежской области продолжают тушить ландшафтный пожар, начавшийся после атаки беспилотников, угрозы населенным пунктам нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, детонация стала значительно реже. Он рассказал, что саперы планируют приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов, когда это будет безопасно.

Пострадавших среди гражданского населения, предварительно, нет. В пунктах временного содержания остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались, отметил Гусев.

Накануне губернатор Воронежской области сообщал о введении дополнительных мер безопасности в Острогожском районе из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов после падения беспилотника.

Полностью было перекрыто движение автомобильного транспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск, из расположенных поблизости населенных пунктов эвакуировали несколько сотен жителей.

Ранее в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе.