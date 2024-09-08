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Названо число отравившихся обедами на избирательных участках в Петербурге

СК: около 30 человек отравились обедами на избирательных участках в Петербурге

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Павел Лисицын/РИА Новости

Несколько десятков человек обратились к медикам с признаками отравления после обедов на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по городу.

По информации ведомства, в лечебные учреждения обратились около 30 человек. В связи с этим деятельность предприятия — поставщика блюд была временно приостановлена.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели помещения, где производились обеды, поставляемые на избирательные участки. Там специалисты выявили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

7 сентября в управлении СК по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела после отравления граждан готовой пищевой продукцией на избирательных участках. По данным ведомства, за медицинской помощью с признаками отравления обратились жители Адмиралтейского и Кировского районов города.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Ранее посетители московского кафе массово отравились шаурмой.

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